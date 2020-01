Roma, scippata da un ladro si sente male e ha un ictus (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Signora le sono cadute a terra le chiavi e anche i documenti di identità", la scusa utilizzata dal ladro per avvicinarla. Quest'ultimo poi, approfittando della distrazione della donna che si era chinata a terra per controllare, le ha scippato la borsa con dentro documenti di identità e denaro. Leggi la notizia su roma.fanpage

