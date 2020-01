Ragazza di 19 anni si suicida: era ossessionata dai social network (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tragedia a Durham per la morte di una Ragazza di 19 anni, Chloe Davison, che si sarebbe suicidata nella sua abitazione. È stata la sorella a raccontare la vicenda alla stampa locale. Jade ha ammesso che la sorella ha lottato per anni contro una forma d’ansia provocatogli dai social network che giocavano un “ruolo importante” nella sua vita. “Sono assolutamente devastata. Non ho nemmeno le parole per descrivere il dolore. Chloe era la migliore amica e non so che cosa farò senza di lei“. Ragazza di 19 anni si suicida Secondo quanto raccontato dalla sorella, Chloe era costantemente alla ricerca dell’approvazione da parte dei suoi follower sui social network: “Era il tipo di persona che, se metteva una foto su Facebook, chiedeva a tutta la famiglia di mettere like. Pensava di non essere abbastanza brava se non riceveva like e commenti. Se non aveva ... Leggi la notizia su notizie

matteosalvinimi : 'Tutto a posto, stavo solo mettendo le mani addosso a mia moglie'. Una ragazza 18enne, incinta. Che per la dispera… - Agenzia_Ansa : Ragazza di 15 anni muore investita dalla #Metro a #Roma . L'ipotesi più accreditata sinora è quella del suicidio.… - notizieit : Ragazza di 19 anni si suicida: era ossessionata dai social network -