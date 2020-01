Previsioni Meteo, la tendenza stagionale:importanti segnali di FREDDO e NEVE per la seconda parte dell’inverno [MAPPE e DETTAGLI] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Previsioni Meteo stagionali – Il termine più appropriato che traspare dalle ultimissime indagini sui parametri teleconnettivi in riferimento al prosieguo stagionale è senz’altro, “dinamismo”. Più di qualcosa, infatti, sembra cambiare a partire dalla terza decade di gennaio e poi, magari, anche per il corso di febbraio. Dalla lettura dei maggiori parametri esaminati sul lungo periodo, verrebbero via via meno i presupposti per una circolazione “stagnante”, come quella che sta caratterizzando, grosso modo, questa prima parte di gennaio. In particolare, i venti zonali stratosferici, dopo ancora qualche picco di velocità appena dopo metà mese, sono previsti in apprezzabile calo verso la terza decade, significando ciò una progressiva, minore compattezza del Vortice Polare Stratosferico e con riflessi più rilassanti anche su quello Troposferico. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

