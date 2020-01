Polonia, marcia silenziosa dei giudici in difesa della loro autonomia. Cappato: “No al potere diretto del governo sulla magistratura” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La legge lede l’autonomia dei giudici, prevede pesanti sanzioni per “chi critica nomine e fa attività politica” e l’esclusione dei magistrati che nuocciono al funzionamento del sistema di giustizia”. È passata alla Camera e, anche se deve ancora arrivare al Senato, ha già suscitato proteste in Polonia e a Bruxelles. E ora i giudici polacchi hanno deciso di convocare una marcia silenziosa l’11 gennaio, che dalla Corte Suprema arriverà al Parlamento, per tenere alta l’attenzione ripetuti tentativi di controllo da parte del governo sul sistema giudiziario locale, attraverso prepensionamenti anticipati con agevolazione di nuove nomine filo-governative, frequentissime azioni disciplinari e attacchi pubblici nei confronti della magistratura. Una serie di azioni culminate proprio con la recente approvazione della legge in un ramo del Parlamento, voluta dai populisti di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

