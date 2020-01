Nella stessa notte in cui uccisero Soleimani gli Usa fallirono un altro obiettivo in Yemen (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa a Baghdad la scorsa settimana, «non era l’unico obiettivo degli americani». A scriverlo è il Washington Post. La stessa notte dell’omicidio mirato che alzato la tensione tra Teheran e Washington, un altro raid avrebbe dovuto colpire e uccidere Abdul Reza Shahla’i, un finanziere e comandante chiave delle Forze Quds attivo in Yemen. Ma l’operazione, lanciata alla stessa ora di quella in cui è rimasto ucciso il leader delle forze Quds, non è andata a buon fine. L’uccisione di Soleimani, ordinata dal presidente Donald Trump, è stata dunque parte di un’operazione più ampia di quanto precedentemente spiegato. Va così consolidandosi l’ipotesi che la missione fosse stata progettata per paralizzare la leadership del Corpo dei guardiani della rivoluzione e delle sue forze Quds nelle ... Leggi la notizia su open.online

