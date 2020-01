NBA 2020, i risultati della notte (10 gennaio): Danilo Gallinari fa volare i Thunder, 76ers vittoriosi sui Celtics nel big match (Di venerdì 10 gennaio 2020) In questa notte NBA si sono giocate quattro partite, sufficienti però a offrire un quadro di sorprese, emozioni e grandi prestazioni particolarmente variegato. Tra le note più alte della notte, il big match tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics e Danilo Gallinari che, al netto delle voci di mercato che lo riguardano (lo vorrebbero parecchie franchigie), continua a fare da trascinatore per i suoi Oklahoma City Thunder. Approfittando di una notte “normale” di James Harden (17 punti) e di una generale scarsa vena degli Houston Rockets, a parte i 34 di Russell Westbrook, i Thunder riescono infatti a portare a casa un prestigioso 113-92 nel quale Gallinari è di gran lunga il miglior giocatore della partita con 23 punti, 11 rimbalzi e 4 assist nei 28 minuti in campo. Molto positivi anche Shai Gilgeous-Alexander con 20 punti e Chris Paul con 18, in quest’incontro condotto ... Leggi la notizia su oasport

