Napoli, niente ricette mediche a causa dei sistemi informatici bloccati: l’allarme dei medici (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Napoli e in provincia, in questi primi giorni dell'anno, si stanno riscontrando problemi ai sistemi informatici per le ricette mediche elettroniche, con conseguente difficoltà ad erogarle. "Un incubo per i medici di famiglia perché proprio questo è uno dei periodi caldi, a causa dell’influenza di stagione e di tutte le complicanze che ad essa si associano. Con decine e decine di visite al giorno, ci troviamo spesso a perdere un tempo infinito su un interfaccia che funziona a singhiozzo" fanno sapere dalla Fimmg di Napoli. Leggi la notizia su napoli.fanpage

