Morto Francesco Claudio Averna, ex presidente dell’amaro di fama mondiale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Numerose fonti riportano la triste scomparsa di Francesco Claudio Averna, ex presidente della società produttrice del noto amaro Averna, di fama mondiale. Siciliano d’origine, era ricoverato all’Istituto Tumori e si è spento all’età di 66 anni. In gioventù era soprannominato “il Duca” e la storia della famiglia Averna risale addirittura al 1854. Sotto la sua gestione, assieme al cugino Francesco Rosario, l’Averna si è confermato uno degli amari più apprezzati e venduti sia in Italia che all’estero. Dal 2014 non era più presidente: la società era stata infatti acquisita dal Gruppo Campari. I funerali di Francesco Claudio Averna si terranno a Caltanissetta lunedì 13 gennaio. L'articolo Morto Francesco Claudio Averna, ex presidente dell’amaro di fama mondiale proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

