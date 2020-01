Milano, in rianimazione la bimba di 5 anni caduta dal secondo piano: “Condizioni cliniche gravi” (Di venerdì 10 gennaio 2020) È ricoverata in rianimazione all'ospedale Niguarda, in condizioni cliniche gravi ma stabili, la bambina di 5 anni che nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio è caduta dal secondo piano di un palazzo alla periferia sud di Milano. La piccola ha riportato un trauma cranico e la prognosi è riservata. La polizia indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. La madre era uscita mentre la piccola dormiva per andare a prendere a scuola un altro figlio, lasciandola sola in casa. Leggi la notizia su fanpage

