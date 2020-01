Milano, disabile premiato da Mattarella resta senza scuolabus: “Il Comune non rimborsa il servizio” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Marcos Cappato, il ragazzo di 18 anni che il marzo scorso è diventato Alfiere della Repubblica per volere del Presidente Sergio Mattarella, non può più beneficiare del rimborso spese per il servizio di scuolabus, dimezzato dal Comune di Milano nel 2018. Il ragazzo, affetto da tetraparesi spastica, è quindi "costretto" a restare a casa perché il padre, che ha carico anche i suoi due fratelli, non riesce a sostenere per intero le spese del servizio. Leggi la notizia su milano.fanpage

