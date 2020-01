Migranti, primo sbarco dell’anno a Lampedusa: arrivano in 97. Open Arms ne salva 44 in ipotermia (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Lampedusa prima sbarco dell'anno: sull'isola sono approdati, a bordo di un barchino, 97 Migranti. Sono stati avvistati e soccorsi dalla Guardia di finanza. Intanto l'Ong Open Arms è intervenuta per salvare 44 persone "in stato di ipotermia grave": erano in viaggio da due giorni alla deriva, senza benzina. Leggi la notizia su fanpage

