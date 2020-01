Marvel: Robert Downey Jr. accenna a un possibile ritorno di Iron Man sugli schermi! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Robert Downey Jr. si è lasciato sfuggire in una recente intervista la notizia di un possibile ritorno di Iron Man sugli schermi. Avengers: Endgame potrebbe non essere l'ultima apparizione di Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, come ha rivelato l'attore in un'intervista con Extra in cui è apparso accanto alla moglie Susan. Le parole dell'interprete di Tony Stark non rivelano però in quale progetto legato ai fumetti Marvel potrebbe riapparire. Robert Downey Jr., durante il suo intervento realizzato per promuovere il film Dolittle, è stato interrotto dalla consorte, prima di rivelare qualcosa di molto importante, mentre diceva: "Sì, potrebbe accadere di tutto. Sto davvero apprezzando... Per quel che mi riguarda ho attaccato le armi al chiodo e sono soddisfatto all'idea ... Leggi la notizia su movieplayer

