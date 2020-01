Lutto nel mondo del giornalismo: ci lascia storico volto Rai (Di venerdì 10 gennaio 2020) Morto Italo Moretti, storico volto della Rai, Era stato a lungo inviato in Sud America Uno storico volto e interprete del giornalismo televisivo, stiamo parlando di Italo Moretti, per anni illustre inviato della Rai nel Sud America. È deceduto all’età di 86 anni in Roma. Di lui si ricorda come è sopravvissuto ad una sciagura aerea nell’aeroporto di Addis Abeba, vicenda grazie alla quale fece un importante reportage che gli permise di vincere il Premio Saint-Vincent. Giornalista molto impegnato, ha infatti inseguito per anni la verità sul famoso caso Alpi-Hrovatin. infatti fu anche presidente del Premio Ilaria Alpi per quanto riguarda il giornalismo televisivo. Abbruzzese, di Giulianova, anno 1933, iniziò la sua carriera giornalistica all’età di 17 anni iniziando a collaborare con le redazioni di quotidiani nazionali a Perugia. Grazie alla sua tenacia e intelligenza, ... Leggi la notizia su kontrokultura

