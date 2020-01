Lucia Borgonzoni confonde Ferrara con Bologna: l’ironia di Bonaccini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni confonde Ferrara con Bologna: l’ironia di Bonaccini su Facebook Gaffe di Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alle regionali in Emilia-Romagna, che su Facebook, in un evento in programma su Bologna, ha postato una foto di Ferrara: la svista non è sfuggita al candidato del Pd Stefano Bonaccini, che ne ha approfittato per ironizzare sulla sua avversaria. Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 gennaio, Lucia Borgonzoni (qui il suo profilo) ha partecipato a un comizio in programma a Bologna. Per sponsorizzarlo, nelle ore precedenti ha creato un evento sulla sua pagina Facebook correlato, tra le altre immagini, da una foto che la vede ritratta con una chiesa alle spalle. Ai più, però, non è sfuggito che la foto in questione è stata scattata a Bologna dal momento che quella alle sue spalle è l’ex chiesa di San Romano, che si trova vicino il duomo di ... Leggi la notizia su tpi

LegaSalvini : ++ SCENDI IN PIAZZA CON LUCIA BORGONZONI E MATTEO SALVINI ++ Ti aspettiamo a Maranello (MO) sabato 18 gennaio ore… - LegaSalvini : ?? TUTTO PIENO A IMOLA PER LA CENA CON LUCIA #BORGONZONI DI DOMANI SERA! ...e Bonaccini rosica... ?????? - borghi_claudio : @giangoSGV Ottima prima rilevazione per la lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni in cui si trova anche @littleboypc -