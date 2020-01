LIVE Spagna-Belgio 1-1, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Gille/Vliegen-Nadal/Carreno Busta 7-6 (7) 2-1! (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Nessun problema per Nadal. 40-0 Out la risposta di Vliegen. 30-0 Prima pesante. 15-0 Ace Nadal. 1-2 Tiene la battuta il Belgio. 40-0 Vola via la risposta iberica 30-0 Sbaglia il dritto Carreno 15-0 Prima vincente. 1-1 Tiene Carreno. 40-0 Ace. 30-0 Passante di Carreno 15-0 Prima vincente di Carreno. 0-1 Smash di Gille. 40-15 Buona guardia a rete di Gille. 30-15 Bene con la seconda Vliegen. 15-15 Prima pesante di Vliegen. 0-15 Risposta vincente di Nadal. INIZIO SECONDO SET. Vliegen al servizio. FINE PRIMO SET. Rafael Nadal/Pablo Carreno Busta vs Sander Gille/Joran Vliegen 6-7 (7) 7-9 SET Belgio! CHIUDE Vliegen A RETE! 7-8 SET POINT Belgio. 7-7 Out la risposta di Carreno. 7-6 SET POINT Spagna. 6-6 Nadal con una prima al corpo di Gille annulla. 5-6 SET POINT Belgio. 5-5 Gran risposta di Carreno. Tutto da rifare. 4-5 Carreno resta in ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Spagna-Belgio 1-1 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Carreno Busta avanti 3-2 nel doppio decisivo - #Spagna-Belgi… - zazoomblog : LIVE Spagna-Belgio 1-1 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Carreno Busta avanti 6-5 nel doppio decisivo - #Spagna-Belgi… - zazoomnews : LIVE Spagna-Belgio 1-1 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Rafael Nadal scende in campo anche in doppio! - #Spagna-Belgio… -