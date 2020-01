Linea Roma-Viterbo, persona investita dal regionale: tratta interrotta tra Capranica e Bracciano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Questa mattina intorno alle 7 una persona è stata investita da un treno regionale tra le stazioni di Bassano e Oriolo, sulla tratta Roma-Viterbo. L'Autorità Giudiziaria ha disposto l'interruzione della circolazione tra Capranica e Bracciano, mentre i treni verso Roma-Ostiense stanno registrando ritardi fino a 50 minuti. Leggi la notizia su fanpage

