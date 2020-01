Juventus: Sandro e Matuidi sono preziosi contro il Cagliari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il pressing della Juventus ha funzionato benissimo contro il Cagliari. Bravi Alex Sandro e Matuidi nella riaggressione La Juventus ha pressato molto bene contro il Cagliari, riaggredendo costantemente e sporcando la manovra avversaria. Nella prima impostazione, spesso i sardi allargavano il gioco sui terzini, con cambi di campo quasi a memoria. I bianconeri sono però stati bravi sia a fare densità in zona palla che a scivolare orizzontalmente. Un esempio nella slide sopra. Olsen non ha soluzioni di passaggio, i giocatori della Juventus coprono bene il campo. Allarga il gioco verso Cacciatore, ma Alex Sandro è tempestivo nell’andare in pressing sul terzino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

TMW_radio : ?? #Maracanà ????? Sandro #Pochesci ?? Alla #Juventus non serve Donnarumma. Prenderei invece subito #Tonali - CIROVAMPO1 : Juventus-Inter 3-0 (23/4/1972) Radiocronaca di Sandro Ciotti (Tutto il c... - live_serie : ???#Inter, si punta con decisione Sandro #Tonali per giugno?? È pronto un nuovo duello di mercato con la #Juventus pe… -