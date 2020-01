Io sono Tempesta, trama cast e trailer del film con Marco Giallini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Commedia del 2018 diretta da Daniele Luchetti, Io sono Tempesta va in onda venerdì 10 gennaio alle 21.20 su Rai 3 in prima visione. Io sono Tempesta, trailer Io sono Tempesta, trama Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi… Io sono Tempesta, cast Nel cast Marco Giallini (Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud, I fobici, Rocco Schiavone, Almost Blue, Non ti muovere, Io, loro e Lara, ACAB – All Cops Are Bastards, ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

