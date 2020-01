Incendi, caldo e vento forte in Australia: migliaia di vigili del fuoco si preparano al peggio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo che negli ultimi giorni la pioggia e le temperature più fresche avevano portato un po’ di tregua, nelle prossime ore la situazione Incendi in Australia rischia di aggravarsi: a causa di caldo e forti venti le autorità hanno lanciato nuove allerte, migliaia di vigili del fuoco si preparano al peggio perché le temperature dovrebbero salire di nuovo sopra i 40°C negli Stati del Nuovo Galles del Sud e di Victoria. “Oggi le condizioni sono difficili. I venti caldi e asciutti saranno ancora una volta la vera sfida, con una velocità tra i 35 e i 50 km/h e raffiche tra 70-90 km/h in alcune aree, e questo per gran parte della giornata“, ha affermato il commissario per il Servizio antIncendio rurale del Nuovo Galles del Sud, Shane Fitzsimmons. Il primo ministro Scott Morrison, riporta la BBC, ha avvertito che venerdì sarà “una giornata difficile negli Stati ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

