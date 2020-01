In Libia ancora si combatte, diplomazia Ue al lavoro. Sarraj in Italia da Conte (Di sabato 11 gennaio 2020) Della tregua a Tripoli, proposta nei giorni scorsi da Russia e Turchia, e che dovrebbe scattare domenica, e' rimasto per ora solo l'annuncio: in Libia si combatte, su diversi fronti e con maggiore ferocia. I combattenti delle milizie che proteggono la capitale dall'offensiva dell'Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar rivendicano di aver ucciso una ventina di combattenti e di aver distrutto almeno due carri armati emiratini. Dall'altra parte, gli uomini della Cirenaica sostengono di aver conquistato un blindato turco e, presa Sirte, di dirigono verso Misurate, centro nevralgio delle milizie. Si parla di tre turchi uccisi ma senza conferme ufficiali. Il presidente dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman, ha dato notizia anche di sei mercenari siriani morti. Farebbero parte degli oltre 250 mandati in campo dalla Turchia. E, nel frattempo, da Ankara e' ... Leggi la notizia su ilfogliettone

berlusconi : ???? Il governo delle 4 sinistre non ha una politica estera: è molto grave ???? Le loro iniziative velleitarie sulla Li… - GruppoFICamera : .@Berlusconi: “Il governo delle 4 sx non ha una politica estera: è molto grave. Le loro iniziative velleitarie sull… - Linkiesta : Per far dimenticare la figuraccia sulla #Libia e l’ininfluenza sull’#Iran, i due asset di #Casaleggio chiamano a ra… -