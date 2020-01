Il presidente della Federcalcio albanese | “I tecnici italiani sono i migliori Sono più

Morto Francesco Averna | Il re dell’amaro era l’ex presidente della società : L’imprenditore Francesco Averna aveva 66 anni. Era ricoverato all’Istituto tumori di Milano. Il successo con la ricetta segreta a base di erbe, radici e agrumi da tutto il mondo È Morto oggi a Milano dove era ricoverato all’Istituto tumori l’imprenditore nisseno Francesco Claudio Averna. L’ex presidente della Averna, la società produttrice dell’amaro che dal 2014 […] L'articolo Morto Francesco Averna | ...

Armando Cozzuto nuovo presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania : E’ Armando Cozzuto il nuovo presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania. La riunione del Consiglio, che si è tenuta nella sede di Piazzetta Matilde Serao a Napoli, ha ufficializzato il risultato delle elezioni che si sono svolte dal 22 al 24 novembre. Cozzuto succede ad Antonella Bozzaotra, che ha guidato l’Ordine dal 2014 al 2019. Su proposta del presidente, il Consiglio ha votato il nuovo Esecutivo degli Psicologi ...

Premio Campiello : Paolo Mieli presidente della 58esima edizione : La Giuria dei letterati della 58esima edizione del Premio Campiello sarà presieduta da Paolo Mieli. Ad annunciarlo Enrico Carraro della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto: "Uno dei giornalisti più autorevoli e un profondo conoscitore delle vicende storiche del nostro Paese". Appuntamento al 29 maggio per la cinquina finalista.Continua a leggere

Chiesto il rinvio sulla Gregoretti. Ma Gasparri tenta la melina. Lunedì il presidente della Giunta incontrerà la Casellati. E intanto presenta la relazione che assolve già il leader della Lega : Come da copione Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se concedere o meno il via libera al processo per Matteo Salvini sulla vicenda della nave Gregoretti – come Chiesto dal Tribunale dei ministri di Catania – nella sua relazione di ieri ha proposto di dire no all’autorizzazione a procedere. E ha chiamato in causa il premier Giuseppe Conte: “A prescindere dalla configurabilità o meno ...

Ordine degli Psicologi della Campania : Cozzuto nuovo presidente : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ Armando Cozzuto il nuovo presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania. La riunione del Consiglio, che si è tenuta nella sede di Piazzetta Matilde Serao a Napoli, ha ufficializzato il risultato delle elezioni che si sono svolte dal 22 al 24 novembre. Cozzuto succede ad Antonella Bozzaotra, che ha guidato l’Ordine dal 2014 al 2019. Su proposta del presidente, il Consiglio ha ...

Romano Prodi : “Non mi interessa fare il presidente della Repubblica : i 101 sono ancora tutti lì” : "Prima di andare in pensione a me piaceva fare il premier. Questo sì che mi piaceva, ma non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica. E non ci penso certo ora": queste le parole di Romano Prodi, che smentisce una sua aspirazione al Colle. Il Professore, in un'intervista con il Corriere, parla anche di Europa, di governo e delle elezioni in Emilia Romagna.Continua a leggere

presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani veste i panni di un boss mafioso. La denuncia : “Spot scandaloso” : “Abbiate fiducia cittadini, lavoreremo nell’interesse di tutti. Non preoccupatevi”. Nella scena che rimanda a Il padrino, nei panni di un boss mafioso, c’è il Presidente (espresso dal centrosinistra) della provincia di Barletta-Andria-Trani e sindaco di Margherita di Savoia, l’avvocato Bernardo Lodispoto. Lo spot è stato girato con la finalità – legittima – di promuovere il proprio comune in vista della ...

Berlino 2020 : Jeremy Irons sarà il presidente della Giuria : Jeremy Irons, star di Inseparabili e Io ballo da sola, sarà il Presidente di Giuria di Berlino 2020 nell'anno del settantesimo anniversario della Berlinale. L'acclamato divo Jeremy Irons sarà il Presidente della Giuria di Berlino 2020. La star di Inseparabili, Io ballo da sola e Inland Empire avrà il compito di guidare la Giuria nell'anno del settantesimo anniversario della Berlinale. Il nuovo direttore artistico di Berlino Carlo Chatrian ...

Caso Gregoretti - Gasparri (presidente della Giunta delle immunità) propone il no al processo a Salvini. M5s chiede rinvio del voto : Gregoretti, Gasparri (presidente Giunta immunità): “No processo a Salvini” Oggi – giovedì 9 gennaio 2020 – in Senato è in corso una riunione della Giunta delle immunità sul Caso della nave Gregoretti, per il quale l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini rischia di finire a processo: nella sua relazione, però, il presidente della Giunta Maurizio Gasparri ha proposto di respingere la richiesta del tribunale ...

Caso Gregoretti - Gasparri (presidente della Giunta delle immunità) propone il no al processo a Salvini : Gregoretti, Gasparri (presidente Giunta immunità): “No processo a Salvini” Oggi – giovedì 9 gennaio 2020 – in Senato è in corso una riunione della Giunta delle immunità sul Caso Gregoretti, per il quale l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini rischia di finire a processo: nella sua relazione, il presidente della Giunta Maurizio Gasparri ha proposto di respingere la richiesta del tribunale dei ministri di ...

Chi è Paolo Dal Pino - il nuovo presidente della Lega Serie A : Dall’editoria al mondo delle telecomunicazioni. Ecco chi è Paolo Dal Pino, il nuovo presidente della Lega Serie A voluto da Lotito. MILANO – La Lega Serie A riparte da Paolo Dal Pino. Il manager è stato eletto al termine della terza tornata di votazioni al posto di Gaetano Micciché. Un nome non nuovo per quanto riguarda il mondo dell’imprenditoria italiana e fortemente voluto da Claudio Lotito per questo ruolo di rilievo. ...

Dal Pino eletto presidente della Lega Serie A : Paolo Dal Pino e' il nuovo presidente della Lega Serie A. E' stato eletto dall'assemblea dei venti club con 12 voti, uno in piu' della maggioranza semplice richiesta dopo due assemblee elettive andate a vuoto. Dal Pino ha iniziato la sua carriera di manager nel 1986 in Fininvest, ricoprendo poi ruoli di vertice fra editoria e telecomunicazioni. Dal Pino aveva gia' sfiorato la nomina nella seconda assemblea elettiva, lo scorso 16 dicembre, ...

Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Serie A : La Serie A ha, infine, un nuovo Presidente (juventino): è Paolo Dal Pino, manager con una lunga carriera nelle telecomunicazioni cominciata in Fininvest e passata poi per Mondadori, Kataweb, Telecom, Seat Pg, Pirelli e Wind. Dal Pino è stato eletto dall’assemblea dei club di A con 12 voti a favore, uno in più della maggioranza semplice richiesta dopo le due precedenti tornate andate a vuoto. Dallo scrutinio sono uscite anche una scheda ...

Serie A - Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega : la scheda : Paolo Dal Pino è stato eletto nuovo presidente della Lega Serie A con 12 voti. E’ questo l’esito della votazione effettuata nel corso dell’assemblea odierna in via Rosellini. Ha invece ottenuto 7 voti Gaetano Miccichè, 1 scheda bianca. La candidatura di Miccichè era riemersa, su input del presidente del Torino Urbano Cairo, dopo una pausa di 15 minuti. Nel corso dell’assemblea del 16 dicembre Dal Pino, appoggiato ...