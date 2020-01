Il fiasco di Di Maio sulla Libia, visto dalla stampa estera (Di venerdì 10 gennaio 2020) Libia: “Faz”, il fallimento dell'Italia come mediatore Berlino, 10 gen - (Agenzia Nova) - Già potenza coloniale in Libia, dove ha importanti interessi economici, l'Italia vorrebbe agire come mediatore nel conflitto in corso nel paese. Tuttavia, questo tentativo di “colpo diplomatico” è fallito, gene Leggi la notizia su ilfoglio

poggimarco : RT @ilfoglio_it: La rassegna dei giornali internazionali sui principali fatti che riguardano da vicino il nostro paese - ilfoglio_it : La rassegna dei giornali internazionali sui principali fatti che riguardano da vicino il nostro paese -