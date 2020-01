Hideo Kojima e il regista Luca Guadagnino si incontrano negli studi di Kojima Productions (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il cinema e i videogiochi si stanno avvicinando sempre di più. E questo è dovuto, soprattutto, all'opera di grandi sviluppatori come Hideo Kojima che, come altri importanti director, non ha mai nascosto la sua passione per quella che viene definita come la "settima arte".A conferma di questo confine sempre più labile tra i due universi, ecco che il regista italiano Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Suspiria e A Bigger Splash) ha deciso di fare visita a Kojima-san nei suoi studi di Kojima Productions.Su profilo Twitter di Kojima sono comparse delle immagini che ritraggono i due, con Luca Guadagnino che lascia anche una dedica. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

