Harry e Meghan abbandonano la famiglia reale: abbiamo tutti bisogno di normalità (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il principe Harry si “affranca” dalla corte inglese. La ‘Meghixit’, come l’hanno definita i tabloid inglesi, è la notizia del giorno: chi mai lascerebbe una vita di agi, di protezione sotto l’amorevole ala della famiglia reale britannica, con tutti gli onori che ne conseguono? Per cosa, poi? Cercare una propria indipendenza ed essere costretto a… lavorare? Se al piccolo conte/aristocratico che serbiamo in noi l’idea disgusta – ancora di più dopo anni di sveglie alle 7 per portare a casa la pagnotta – vi sorprenderà sapere che la scelta del duca di Sussex e di sua moglie Meghan tanto rivoluzionaria non è. Soprattutto per la famiglia reale inglese. Harry si allontana dalla famiglia reale Basta fare un piccolo viaggio indietro nel tempo, al 1936 e guardare alla storia di Edoardo VIII. Anche allora destò scalpore quando, alla morte del padre Giorgio V, l’erede al trono della ... Leggi la notizia su notizie

CottarelliCPI : #Brexit: Londra ha deciso, anche l’accordo sull’#Erasmus andrà rinegoziato. Una mossa strategica... Forse in cambo… - HuffPostItalia : Antonio Caprarica: 'Harry un debole e Meghan la sua burattiniaia. Fare i reali part-time è ridicolo' - IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… -