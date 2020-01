Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez e Antonio Zequila nuovi concorrenti (Di sabato 11 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio 2020 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, con Wanda Nara e Pupo in qualità di opinionisti. Per l’occasione si è assistito all’ingresso di due nuovi concorrenti, ovvero Ivan Gonzalez e Antonio Zequila. Ivan Gozalez e Antonio Zequila al GF Ivan Gonzalez, ex tronista, è entrato nel programma in un modo completamente diverso dal solito, ovvero emergendo dalla piscina. A portargli un asciugamento per asciugarsi Rita Rusic, con il conduttore che ha ironizzato dicendo: “Lo sappiamo che ti piacciono giovani”. Ad accendere ulteriormente l’atmosfera, poi, ci ha pensato una clip in cui si vede Gonzalez con Valeria Marini nel corso della sua partecipazione a Temptation Island. Filmati che hanno portato la Rusic a non trattenere qualche risata, con Signorini che ha rincarato la dose affermando: “Scusa se ti ho dato ... Leggi la notizia su notizie

