Fatturazione elettronica 2020, le novità previste dal Decreto Fiscale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il D.L. n. 124/2019 (“collegato Fiscale” alla Legge di Bilancio 2020), con la sua conversione definitiva pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ed in vigore dal 25 dicembre 2019, tra le tante disposizioni che interessano i contribuenti, ve ne sono alcune che riguardano la Fatturazione elettronica. Le novità sono relative alla conservazione e all’utilizzo dei dati presenti nei file ai fini dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, riguardano le regole per l’emissione dei documenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, e inoltre viene prevista una procedura da attivare nel caso in cui vi sono anomalie nell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Ultime news fiscali Fatturazione elettronica 2020: utilizzo e ... Leggi la notizia su leggioggi

00_Maura : @contu_f @Ugo28298638 Per me questi risultati sono stati raggiunti dal governo ‘tutto insieme’, non farei distinguo… - mire99486967 : @maledizioni @AntonioMurina @mariolinocalcin Ma no dai... entro i 12 gg per l invio come per la fatturazione elettr… - LorellaDArcang1 : @GiorgiaMeloni la fatturazione elettronica e la lotteria degli scontrini esiste già in molti paesi ..in portogallo dal 2013 -