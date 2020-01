Ecco cos’è la malattia di Lyme che ha contratto Justin Bieber (Di venerdì 10 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Justin Bieber, il giovane cantante canadese idolo degli adolescenti, ha appena annunciato ai suoi follower in un post su Instagram di aver contratto la malattia di Lyme (ma di essere in cura da un paio di anni). Un’infezione che, ricordiamo, ha già colpito altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Avril Lavigne, Victoria Cabello, Richard Gere e Bella Hadid, solo per citarne alcuni. Ma di cosa si tratta esattamente? La malattia di Lyme è un’infezione trasmessa dalle zecche che prende il nome dalla piccola cittadina americana, appunto Lyme, nel Connecticut, dove nel 1975 venne diagnosticato il primo caso. Visualizza questo post su Instagram While a lot of people kept saying Justin Bieber looks like shit, on meth etc. they failed to realize I’ve been recently diagnosed with Lyme disease, not only ... Leggi la notizia su wired

