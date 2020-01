Dow Jones sopra 29 mila punti. Trump esulta: "Con me +11 mila" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Wall Street avanza in avvio di seduta e il Dow Jones tocca e supera per la prima volta i 29.000 punti. Per molti l’andamento positivo dell’economia statunitense, in particolare per quanto concerne i corsi azionari, sarà una variabile determinante per spingere la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca.E il presidente Usa rimarca proprio il risultato ottenuto dalla borsa di New York in un tweet. “11.000 punti guadagnati dal Dow Jones nei 3 anni dall’elezione del presidente Trump. Oggi l’indice potrebbe raggiungere i 29.000 punti. Non è mai successo prima in un simile lasso di tempo. Ciò ha aggiunto 12,8 miliardi di dollari al valore del business americano. Il meglio deve ancora venire!”. “11,000 points gained in the Dow in the 3 years since the Election of President Trump. Today it may hit 29,000. That has NEVER ... Leggi la notizia su huffingtonpost

