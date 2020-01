Disposta la produzione di massa dello Xiaomi Mi MIX Alpha: cosa vorrà dire? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è finalmente pronto per la produzione di massa: come riportato da 'gizmochina.com', l'informazione è stata divulgata a margine di un evento ospitato a Pechino (a parlarne è stato lo stato maggiore del produttore cinese). Dobbiamo, tuttavia, fare una precisazione doverosa relativamente al senso dell'espressione 'produzione di massa', che potrebbe lasciar intendere che lo Xiaomi Mi MIX Alpha sia ormai pronto per poter essere prodotto in un largo numero di unità (tali da coprire un po' ogni parte del mondo). Le cose non stanno propriamente così in quanto, trattandosi di un concept-phone, il device è sì pronto per essere prodotto, ma sempre in scorte limitate. Non saranno tanti quelli che potranno disporne, proprio perché è di uno smartphone particolare che si sta parlando, non destinato ad una commercializzazione profonda. Vorremmo potervi dare anche una data, ... Leggi la notizia su optimaitalia

