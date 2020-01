Dietro le quinte di Pechino Express | Antonella Elia | “La realtà è che dormivamo comodi in

Control e la creazione del Labirinto del Posacenere : Remedy svela il Dietro le quinte : Control è il titolo di Remedy che stimola la curiosità, accresce le aspettative e mette soggezione, soprattutto per l'ambientazione di alcuni livelli, tra cui il Labirinto del Posacenere.Ma com'è stato sviluppato? Ebbene grazie a GameSpot lo studio di sviluppo ha pubblicato un video di "dietro le quinte" che spiega nel dettaglio come si è arrivati a sviluppare quel livello. Come la maggior parte delle cose nel Federal Bureau of Control, dove ...

La preparazione per il Grande Fratello Vip | Il Dietro le quinte dei concorrenti : La squadra di Alfonso Signorini sta ultimando le valigie, la casa è pronta. Vediamo la preparazione per il Grande Fratello Vip e uno per uno i partecipanti prima della reclusione. Il taglio del nastro ci sarà mercoledì, 8 gennaio. Come si prepara la crew di Mediaset con al timone Alfonso Signorini? Vediamo il backstage social […] L'articolo La preparazione per il Grande Fratello Vip | Il dietro le quinte dei concorrenti proviene da ...

Disponibile un video Dietro le quinte per Outer Wilds : Outer Wilds è un interessante titolo indie che ci mette nei panni di un avventuriero abbandonato su un pianeta alieno. L'obiettivo è trovare un modo per lasciare il pianeta entro 22 minuti, terminati i quali sarà spazzato via da una supernova.Se siete rimasti piacevolmente sorpresi dal gioco e volete saperne di più, allora vi segnaliamo un nuovo documentario pubblicato da Mobius Digital, che vi racconterà alcune curiosità legate allo sviluppo ...

Dietro LE QUINTE/ La missione di Conte : fare il partito di Scalfari : Doveva essere un anno bellissimo. Per Conte lo è stato: è ancora al governo. E prenota il Conte 3. Non ha una politica, né un partito. O forse sì

The Witcher : ecco un interessante Dietro le quinte riguardo lo scontro con la strige : La nuovissima serie TV di The Witcher è da qualche tempo disponibile su Netflix e (inutile dirlo) ormai non si parla d'altro. Senza scendere nei dettagli, ad un certo punto dell'opera il nostro Geralt dovrà affrontare una strige, una creatura maledetta decisamente temibile.Lo stuntman e maestro d'armi Vladimir Furdik ha condiviso con i fan un interessante dietro le quinte in cui viene mostrato il combattimento contro questa creatura, il tutto si ...

Shaila Gatta - Dietro le quinte di Striscia la Notizia : un errore che ‘brucia’ : Striscia la Notizia: la velina Shaila Gatta beccata mentre esegue le prove di un nuovo stacchetto. L’espressione sul volto della bellissima napoletana evidenzia chiara frustrazione Il primo esordio di Shaila Gatta sul piccolo schermo è datato 2015. Quando, in quanto ballerina, si presentò ad Amici, ottenendo il celebre e tanto bramato posto nella scuola. Da lì in avanti, la carriera della giovane è stata in ascesa. Dopo varie apparizioni nel ...

Dietro LE QUINTE/ Fioramonti e la verità - non detta - che affonda il governo : DIETRO le dimissioni di Fioramonti c'è una denuncia: lo Stato non ha soldi e non può usare i sistemi che gli permetterebbero di trovarne

La confessione (inaspettata) della Balivo : "Ho litigato con la Santarelli Dietro le quinte" - : Anna Rossi Caterina Balivo ha confessato che in passato ha avuto una dura lite con la collega Elena Santarelli Sia Caterina Balivo che Elena Santarelli sono due personaggi televisivi molto amati. Entrambe sono madri e donne fortissime. Entrambe amano dirsi le cose in faccia, anche se queste "cose" non sono troppo belle. In questi giorni di festa, dove tutti - in teoria - dovrebbero essere più buoni, la Balivo ha fatto una confessione ...

Dietro LE QUINTE/ Il progetto fallito di Conte su M5s allunga la vita al governo : La criticità di fondo del governo dipende dal fallimento del tentativo di fare di M5s una "sinistra di governo". Era il disegno di Conte

Dietro LE QUINTE/ La strategia di Renzi per sfilare il centrodestra a Salvini : La partita delle nomine decide tutto, anche le sorti del patto Renzi-Salvini. Primo appuntamento il caso Gregoretti. Ma Renzi pensa anche al centrodestra

Dietro LE QUINTE/ La tela silenziosa dell'"operaio" Zingaretti : Grillo ne ha bisogno, Conte anche, ha azzeccato le candidature nelle Regioni. Il Pd di Zingaretti è il perno e il padrone dell'alleanza di governo

Piccole Donne : un video del Dietro le quinte regala tante scene inedite : Piccole Donne tornerà nei cinema con la regia di Greta Gerwig e un video del dietro le quinte regala molte scene inedite. Piccole Donne ha ora un nuovo video del dietro le quinte che regala moltissime immagini inedite del nuovo adattamento del classico della letteratura diretto da Greta Gerwig. Il filmato conduce gli spettatori all'interno delle location scelte e create per il lungometraggio, dando poi la parola al cast che ha spiegato come ...

Spadino e Aureliano “Dietro le quinte” di Suburra 3 : Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara al “parrucco” : Suburra 3 sarà l'ultimo capitolo della serie, ormai lo sappiamo bene, ma siamo sicuri che nessuno è pronto a rinunciare a Spadino ed Aureliano, i suoi protagonisti. I due sono pronti nuovamente alla scalata al successo e al dominio di Roma ma, intanto, prima di tornare sul set dei nuovi episodi hanno fatto un pit stop al "parrucco". Un video mostra Spadino e Aureliano, ovvero Giacomo Ferrara e Alessandro Borghi, dietro le quinte di Suburra 3 ...

Trono over - il caos : coppia lascia la trasmissione - poi lui ci ripensa Dietro le quinte : La storia d’amore tra Armando Incarnato e Veronica Ursida sembra proprio far fatica a decollare. La bionda dama di Uomini e Donne e il napoletano continuano a battibeccare e a non trovare un punto di incontro. Gli accesi litigi e le incomprensioni di fondo stanno contribuendo ad allontanarli inesorabilmente. Armando Incarnato chiede a Veronica di lasciare il programma Durante l’ultima puntata del Trono over, così come riportato dal ...