Conoscere l’amore significa conoscere l’odio E pensare che sia sbagliato è un male per

A odiare l'odio non si fa un bel servizio all'amore. Troppa richiesta di amore in giro, sui social e sui media, almeno. La vita reale è tutta un'altra cosa e il mio intento è farvi breccia. Si parla di amare come se amare fosse semplice, come se amare fosse tutto nel suo esile pronunciarsi a parole. l'amore non ha parole che lo soddisfino, nonostante queste lo rincorrano, affaticate e impettite, sin da quando cominciarono a essere pronunciate sulla bocca inesperta di qualche nostro antenato. Si ama a certe condizioni; l'amore incondizionato esiste solo a certe condizioni (sono solo parole appunto e queste le cambiamo come vogliamo, se vi abbiamo un minimo di confidenza), non si ama senza ricevere qualcosa in cambio. Esiste sempre una contropartita, seppure magari diversa per ognuno di noi. Amo se ricevo amore, amo se desidero ricevere amore, amo perché ho bisogno di amare: senza amore ...

