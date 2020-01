Con Trenord se ne sono viste di tutti i colori. Ma la Lombardia ha premiato ancora l’inefficienza (Di venerdì 10 gennaio 2020) I lombardi si muovono prevalentemente in automobile e continueranno a farlo ancora per molto tempo, inquinando l’aria, congestionando le strade e abbassando così il livello di vivibilità nelle aree urbane e nelle loro periferie. Nonostante 2.200 km di rete ferroviaria, oltre 400 stazioni, 2.095 corse medie giornaliere e una spesa di quasi un miliardo di euro l’anno la qualità e la quantità del servizio ferroviario regionale sono assolutamente insoddisfacenti. Siamo lontani dai livelli offerti in regioni tedesche, inglesi, francesi o dell’area scandinava comparabili alla Lombardia: luoghi in cui da anni i servizi vengono affidati tramite gara, e in cui le vecchie ferrovie monopoliste sono state costrette a rinnovarsi per mantenere, dove hanno potuto, l’affidamento dei servizi. In queste regioni, l’adozione di meccanismi competitivi e il recepimento della normativa antitrust europea ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

