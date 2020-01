C’è urgenza di lavorare su Istruzione Università e Ricerca, Mattarella firma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo il via libera del Cdm, Mattarella ha firmato il decreto che da il via a “spacchettamento” del Miur nei ministeri della Scuola Università e Ricerca. Passeranno da due a tre i ministri che si occuperanno del ‘sapere’. Il presidente Mattarella ha infatti firmato il decreto per lo spacchettamento del Miur che prevede una divisione … L'articolo C’è urgenza di lavorare su Istruzione Università e Ricerca, Mattarella firma proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

