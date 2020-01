Calciomercato Inter: doppio colpo dalla Premier League, ci siamo (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Imter, la società sta stringendo i tempi per concludere due acquisti già a gennaio. Entrambi arrivano dalla Premier League ma finora sono stati rivali. Mercato Inter: il tempi dell’attesa è finoto, ora Marotta e Ausilio sono pronti a regalare ai tifosi e ad Antonio Conte un paio di colpi. Non solo riempitivi, soprattutto nel … L'articolo Calciomercato Inter: doppio colpo dalla Premier League, ci siamo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… - FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… - DiMarzio : #Calciomercato | #ManUtd, Ashley #Young rifiuta il rinnovo: vuole solo l'#Inter -