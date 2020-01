Beautiful anticipazioni: Hope distrutta dal dolore rifiuta tutto e tutti, Steffy sempre più vicina all’adozione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda al sabato? Innanzi tutto annotazione di servizio: l’11 gennaio 2020 vedremo una puntata di Beautiful su Canale 5, la soap americana torna a essere l’unica soap in onda anche al sabato. Una vita e Il segreto infatti non andranno in onda essendoci Amici e Verissimo…Torniamo quindi adesso a Los Angeles: avrete visto che negli ultimi episodi Hope ha mostrato tutto il suo dolore scagliandosi contro Sally. La ragazza pensava di fare un gesto carino, portandole un cane ma Hope si è arrabbiata moltissimo non riuscendo a capire come Sally possa pensare che un animale possa prendere il posto di Beth nella sua vita. Chiaramente l’intento di Sally non era questo, avrebbe solo voluto ridare per qualche istante il sorriso alla sua amica ma ha scatenato la reazione opposta. Nel frattempo, comprendendo che Will è molto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

