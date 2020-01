Barbara D’Urso si è fidanzata? Cena a lume di candela e anello (FOTO) (Di venerdì 10 gennaio 2020) La vita sentimentale di Barbara D’Urso è un argomento di grande interesse per i telespettatori, infatti, sono in molti a chiedersi se sia segretamente fidanzata oppure no. Lei ha sempre dichiarato di essere single e di dedicarsi solo al suo lavoro e ai suoi figli. Tuttavia, le ultime Instagram Stories presenti sul suo profilo stanno lasciando trapelare una situazione completamente diversa. Proprio ieri sera, infatti, Lady Cologno si è concessa una Cena romantica a lume di candela con una persona speciale. Il momento più esilarante è stato, sicuramente, la consegna di un anello molto costoso. Cerchiamo di fare chiarezza. I video ambigui di Barbara D’Urso su Instagram Gli ultimi video pubblicati sul profilo Insatgram di Barbara D’Urso stanno facendo intendere che la donna si sia fidanzata. La presentatrice più discussa di sempre ha disseminato molti indizi ... Leggi la notizia su kontrokultura

