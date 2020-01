Bambina compra una cartolina di Natale ma quello che trova dentro è da pelle d’oca (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una vicenda terribile che però ha un lieto fine. La vicenda è accaduta a Londra. Una Bambina di soli 6 anni, Florence Widdicombe era andata, insieme al suo papà, in un centro commerciale e aveva acquistato una cartolina di Natale. La Bambina appena ha avuto tra le mani quella cartolina l’ha aperta e dentro ha trovato un messaggio agghiacciante che diceva così: “Siamo prigionieri stranieri in Cina, aiutateci”. Nel messaggio era anche citato un uomo, Peter Humprey, che l’autore del messaggio voleva che si contattasse. IL messaggio, per intero diceva così: “Siamo dei prigionieri di Qinjpy, a Shanghai, in Cina. Costretti a lavorare contro la nostra volontà. Per favore, aiutateci ad avvertire un’organizzazione per i diritti umani “. Il papà della Bambina si è subito attivato e ha scoperto che Peter Humprey era un ex giornalista ed investigatore ... Leggi la notizia su baritalianews

