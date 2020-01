Adam Sandler: "Se mi candidassero agli Oscar sarebbe tutta da ridere!" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Adam Sandler scherza di fronte al successo di Diamanti grezzi e rivela che, una sua candidatura agli Oscar come miglior attore, sarebbe tutta da ridere. A pochi giorni dall'annuncio delle nomination agli Oscar 2020, Adam Sandler torna a scherzare su una sua possibile candidatura ammettendo che sarebbe davvero tutta da ridere. L'attore continua a ricevere lodi per la sua performance in Diamanti grezzi, tanto che una candidatura all'Oscar potrebbe essere più probabile di quanto si pensi. Interrogato su una sua possibile candidatura sul red carpet del National Board of Review Annual Awards Gala presso il Cipriani 42nd Street a New York City, Adam Sandler ha scherzato ammettendo che "sarebbe tutta da ridere". L'attore ha poi specificato che le candidature all?Oscar "non sono il motivo per ... Leggi la notizia su movieplayer

