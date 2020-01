Warner Bros sta seminando indizi sul nuovo gioco di Batman (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nella giornata di oggi Warner Bros ha pubblicato alcune immagini relative al prossimo gioco di Batman, l'immagine in questione è stata divisa in tre parti e pubblicata sui profili Instagram, Facebook e Twitter della compagnia (una per social).Alcuni utenti hanno poi unito i pezzi fino ad ottenere l'immagine sottostante.L'immagine in sè ricorda per certi versi lo stemma del dipartimento di polizia di Gotham City e pur non avendo informazioni in merito è chiaro che lo studio stia seminando qualche briciola per i fan del cavaliere oscuro.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

