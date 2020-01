Venti di guerra (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le minacce di guerra si stanno sempre più diventando prossime. La mia impressione è che Trump (per fortuna) sia meno impulsivo di quello che può apparire a prima vista e che le minacce di guerra siano ampiamente sottovalutate sia dalla stampa che dai nostri politici. Mi ricordo che, quando era prossima la guerra del Golfo, Papa Wojtyla alzava alta la sua voce chiedendo la pace. Adesso tutto tace. La politica estera Italiana (come quella Vaticana) appaiono inesistenti e, almeno a prima vista, stanno collezionando solo insuccessi. Ma se i politici sono una frana, ho la netta impressione che i nostri militari siano invece una certezza. Infatti, proprio oggi ho visitato la base militare dell’aeronautica di Grosseto. Ho uno studente di dottorato molto speciale. Lavoratore a tempo pieno all’IGM (Istituto Geografico Militare) ha conseguito la Laurea Magistrale in Informatica un ... Leggi la notizia su nextquotidiano

