Uil Lazio: precarietà in amento, 36% contratti è giornaliero (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – Lavoro sempre piu’ precario e a tempo. Questo quanto emerge dal report realizzato dalla Uil del Lazio, in collaborazione con l’istituto di ricerca Eures, in merito ai rapporti avviati nel 2018 e nel 2019 (fino a settembre) nella nostra regione. Nonostante il numero delle nuove attivazioni sia leggermente superiore a quello delle cessazioni, emerge pero’ una sempre piu’ crescente precarizzazione dell’attivita’ lavorativa, tanto che i contratti della durata di un solo giorno hanno rappresentato ben il 36,6% del totale e sono arrivati a quota 580 mila. Non va meglio per un altro 20% di lavoratori che ha avuto contratti superiori ai 2 giorni ma inferiori ai 30. Mentre un nuovo contratto su dieci ha avuto durata superiore a tre mesi ma inferiore a un anno (19,4% del totale). Infine, sono stati appena 211 mila i contratti cessati che hanno ... Leggi la notizia su romadailynews

uildiromaelazio : Incontro tra la Sindaca Raggi e i Segretari generali di Cgil, Cisl d UIl di Roma e del Lazio e le categorie interes… - FiorellaPuglia : RT @CgilRomaelazio: Cgil, Cisl e Uil: bene accordo Regione Lazio-Inail per reinserimento #disabili - CgilRomaelazio : Cgil, Cisl e Uil: bene accordo Regione Lazio-Inail per reinserimento #disabili -