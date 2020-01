Trump: “Eravamo pronti a reagire a missili Teheran” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Washington, 10 gen. (Adnkronos) – “Non abbiamo fatto nulla. Eravamo pronti, eravamo pronti, non che io volessi, ma eravamo pronti. Non avete idea. Un sacco di gente è stata fortunata”. Così Donald Trump ricostruisce alcuni dei momenti successivi all’attacco iraniano alle postazioni militari Usa in Iraq, in risposta all’uccisione di . Il presidente, nel corso di un evento elettorale a Toledo, in Ohio, ha riferito che gli Stati Uniti erano pronti a reagire con forza ai missili iraniani, ma il fatto che non vi siano state vittime americane ha fermato i venti di guerra. L’uccisione del generale iraniano, ha detto Trump parlando ai suoi sostenitori nel primo evento elettorale del 2020, è stata “un’azione coraggiosa e decisiva per salvare vite americane e fare giustizia”. Il presidente ha spiegato che “Soleimani stava attivamente ... Leggi la notizia su ildenaro

