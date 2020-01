Truffe alle assicurazioni. Le fanno pure i giudici di pace. Dieci persone in manette tra Lazio e Campania. Il giro d’affari della banda era di due milioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ottenere un rimborso dall’assicurazione era davvero un gioco da ragazzi. Bastava sapere a chi rivolgersi, sganciare una mazzetta e anche nel caso, tutt’altro che inusuale, di un falso incidente stradale, attendere l’ingiusto risarcimento. Questo l’ultimo scandalo portato alla luce dalla Procura di Roma e costato l’arresto di Dieci persone, tra la Capitale e Napoli, e la denuncia di altre quattordici. Tra le persone finite in manette ci sono un giudice di pace di Sant’Anastasia in provincia di Napoli, motivo questo per cui l’indagine è stata condotta dai magistrati della Capitale, un cancelliere e un avvocato del Foro di Avellino. A seconda delle posizioni, agli indagati sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa alle assicurazioni e connessi reati contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione. RECITA TEATRALE. Al vertice dell’organizzazione ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

