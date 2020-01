Strade a doppia corsia: ecco la nuova rassegna americana a Roma! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il cinema americano è grande protagonista di Strade a doppia corsia - Itinerari nella New Hollywood, la nuova rassegna romana: ecco il programma! Strade a doppia corsia - Itinerari nella New Hollywood è la nuova rassegna americana, presentata dalla Cineteca Nazionale e la Casa del Cinema di Roma e curata dalla critica cinematografica Elisa Battistini (Quinlan.it), promossa e realizzata assieme alla Conservatrice della Cineteca Nazionale, Daniela Currò, al Direttore della Casa del Cinema di Roma, Giorgio Gosetti, e resa possibile grazie al prezioso sostegno dell'Ambasciata Usa in Italia. La retrospettiva, che si terrà alla Casa del Cinema dal 21 al 26 gennaio 2020, è un viaggio nel cinema americano dalla seconda metà degli anni Sessanta fino alla seconda metà dei Settanta, un periodo ... Leggi la notizia su movieplayer

