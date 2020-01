Sport in tv oggi (giovedì 9 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 9 gennaio 2020) oggi giovedì 9 gennaio ci aspetta una ricca giornata di Sport: si disputano i primi quarti di finale della ATP Cup per quanto riguarda il tennis, in serata l’Olimpia Milano affronterà il Panathinaikos nell’Eurolega di basket, quinta tappa per la Dakar in Arabia Saudita, spazio alle semifinali del preolimpico di volley maschile (Slovenia-Francia e Bulgaria-Germania), iniziano gli Europei di pallamano, il Barcellona affronterà l’Atletico Madrid nella semifinale della Supercoppa di Spagna, imperdibile la sprint femminile di Oberhof per la Coppa del Mondo di biathlon. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi giovedì 9 gennaio e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO Sport IN TV oggi (9 gennaio): PROGRAMMA, orari E palinsesto giovedì 9 gennaio: 00.00 TENNIS – WTA Auckland, ottavi di ... Leggi la notizia su oasport

