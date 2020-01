Plastica fuori norma: 20.000 euro di multe in 4 supermercati (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – Si e’ appena conclusa una operazione congiunta della Polizia Locale di Roma Capitale, Nucleo Ambiente e Decoro e Polizia della Citta’ metropolitana per contrastare l’utilizzo improprio dei sacchetti della spesa in una nota catena di supermercati. Gli accertamenti hanno interessato quattro punti vendita, di cui tre a Roma e uno nel territorio provinciale. Gli accertamenti hanno riguardato l’applicazione della normativa nazionale in materia di commercializzazione al dettaglio delle buste di Plastica monouso per il trasporto delle merci acquistate negli esercizi commerciali. In questi punti vendita controllati dal personale di polizia locale, sono state riscontrate violazioni amministrative riguardanti la commercializzazione al dettaglio delle buste di Plastica per il trasporto dei prodotti, non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa. Il ... Leggi la notizia su romadailynews

