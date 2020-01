Omicidio Antonio Giglio, decisione rinviata su processo: tra le ipotesi anche chiusura del caso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si deciderà a marzo se processare o meno Marianna Fabozzi per l'Omicidio del figlioletto Antonio Giglio, morto precipitando nel Parco Verde di Caivano, il 28 aprile 2013. Tra gli scenari possibili anche il non luogo a procedere contro la donna oggi in carcere per complicità in abusi sessuali sulle figlie. Indagato nel caso anche Raimondo Caputo, all'ergastolo per l'Omicidio di Chicca, Fortuna Loffredo. È accusato di favoreggiamento nella morte del piccolo Giglio. Leggi la notizia su napoli.fanpage

luciabasso2 : RT @TgrSicilia: Giudizio immediato - il 20 marzo - per Rosario #Greco accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall'alterazione psic… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Giudizio immediato - il 20 marzo - per Rosario #Greco accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall'alterazione psic… - La_Spia_it : Omicidio di Alessio e Simone D’Antonio, a giudizio immediato Saro Greco -