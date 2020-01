Megxit, Meghan Markle è la femminista rivoluzionaria che salva il principe dal Palazzo (Di giovedì 9 gennaio 2020) femminista, ribelle e borghese: la rivoluzione di Meghan a Buckingham Palace Ci voleva una donna afroamericana, femminista, attrice e indipendente per ribaltare completamente la tradizionale narrativa fiabesca delle storie d’amore. Questa volta non è il principe che porta in salvo la “proletaria” trasformandola in una principessa, ma è proprio la “duchessa” che sposa il principe e lo libera dalle restrizioni del Palazzo. Ed è proprio quello che ha fatto Meghan Markle con il marito: il principe Harry d’Inghilterra, più giovane di lei di tre anni. Quando ieri, mercoledì 9 gennaio 2020, il duca e la duchessa di Sussex hanno annunciato la rinuncia allo status di “membri senior” di casa Windsor e la presa di distanza dalla Royal Family. Dopo l’annuncio della coppia di volersi trasferire in Canada, voci vicine alla famiglia reale hanno ... Leggi la notizia su tpi

tramalife : RT @liciniodimichel: #Megxit Meghan rimane una dilettante, Wallis Simpson fu capace di far abdicare Edoardo VIII. - LaLunaCheBalla : RT @BernardFederica: Figlio di Diana Spencer, da cui eredita l'anima bella, tenta di rendere giustizia alla squallida morte di sua madre. È… - BernardFederica : Figlio di Diana Spencer, da cui eredita l'anima bella, tenta di rendere giustizia alla squallida morte di sua madre… -