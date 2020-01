L'ululato: Andy Muschietti regista del remake prodotto per Netflix? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il regista Andy Muschietti sarebbe al lavoro sullo sviluppo di un remake dell'horror L'ululato, progetto destinato a Netflix. L'ululato, il film horror del 1981, potrebbe presto avere un remake diretto da Andy Muschietti, progetto che sarebbe destinato a Netflix. Il lungometraggio è nelle prime fasi di sviluppo, ma non è la prima volta che se ne parla. Andres Muschietti, durante un panel che si è svolto al San Diego Comic-Con per presentare It: Capitolo 2, aveva infatti condiviso il proprio desiderio di realizzare una nuova versione de L'ululato. L'attore Bill Hader aveva quindi sottolineato che sarebbe stato fantastico. Il film, come i precedenti diretti dal filmmaker, dovrebbe essere prodotto in collaborazione con sua sorella Barbara. Al centro del ... Leggi la notizia su movieplayer

