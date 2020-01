LIVE Francia-Slovenia 1-2 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA. I transalpini completano la rimonta: 25-21 nel quarto set. Tie break decisivo (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Aceeeeeeeeeeeeee Brizaaaaaaaaaaaaaard. E’ l’uomo della partita!!! Micidiale al servizio l’alzatore francese e fortissimo anche a muro 3-5 Aceeeeeeeeeee Brizaaaaaaaaaaard 3-4 Ngapeth vincente da zona 4 3-3 La pipe di Cebulj senza muro 2-3 Primo tempo Chinenyeze 2-2 Ngapeth difende e poi mette in rete l’attacco in arretramento da 4 metri 1-2 Mano out di Patry da seconda linea 1-1 Primo tempo Kozamernik 0-1 Errore al servizio Slovenia 21-25 La chiude ancora Patry e si va al tie break. La Francia, pur con qualche sussulto, recupera da 0-2 a 2-2 e ora ci si gioca tutto nel quinto set 21-24 Errore al servizio Francia 20-24 La palla spinta di Louati da zona 4 20-23 Errore al servizio Slovenia 20-22 Ancora invasione Francia 19-22 Patry praticamente senza muro da zona 4 non perdona 19-21 Azione infiita e il punto va alla ... Leggi la notizia su oasport

